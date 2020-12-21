В Пензенской области приняли бюджет на 2021 год

21.12.2020 | 10:38

В понедельник, 21 декабря, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2021 год. Первый вариант законопроекта рассматривался 20 ноября.

Доходы казны в 2021 году запланированы в объеме 62 млрд 202,7 млн рублей, расходы - 60 млрд 808 млн рублей. Профицит составит 1 млрд 395 млн руб.

В 2021 году прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 467 млн рублей увеличился и составит более 37 млрд. Объем безвозмездных поступлений увеличен в целом на 4 млрд 412,9 млн и составит 25 млрд.

В окончательном проекте закона предусмотрены субсидии, которых не было в предыдущем варианте. Это, к примеру, оснащение электронной аппаратурой участков мировых судей для межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений и участия в заседаниях в режиме видео-конференц-связи.

Также предусмотрены создание детских парков «Кванториум», организация в садах дополнительных мест для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет, предоставление социальных услуг, модернизация первичного звена здравоохранения, заключение социальных контрактов, приобретение передвижных многофункционaльных культурных центров (автоклубов) для сельчан и ряд других направлений.

Еще одним немаловажным мероприятием станет закупка для Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (он больше известен как больница КИМ) модульной компрессорной кислородной станции. В 2021 году расходы на эти цели увеличены на 14 млн 840 тыс. руб.

За проект бюджета проголосовали 28 депутатов из 32 присутствовавших, высказались против 4. Решение принято.