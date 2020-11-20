Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|12:07
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Экономика

Принят в первом чтении бюджет Пензенской области на 2021 год

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В пятницу, 20 ноября, сессия Законодательного собрания Пензенской области впервые прошла дистанционно.

Ранее народные избранники внесли в регламент изменения, допускающие проведение в форме видео-конференц-связи сессий, заседаний президиума, комитетов и комиссий в случае установления на территории региона режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

На этот раз они воспользовались возможностью и работали в онлайн-режиме. Проект повестки дня всем разослали заранее.

Одним из главных вопросов стало обсуждение в первом чтении бюджета региона на 2021 год.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2020 году формирование бюджета происходило в сложной из-за распространения новой коронавирусной инфекции экономической ситуации.

Поэтому ключевое значение имело создание условий для быстрого восстановления экономики, в том числе оказание поддержки налогоплательщикам в виде снижения налоговых ставок, предоставления льгот, отсрочек и рассрочек по уплате.

Как доложила врио министра финансов Марина Забара, в приоритете - сохранение здоровья и благополучия людей, а также сбалансированность местных бюджетов.

Доходы бюджета Пензенской области в 2021 году запланированы в объеме 57 млрд 362,3 млн рублей, расходы - 56 млрд 153,6 млн рублей. Профицит составит 1 млрд 208,7 млн рублей.

Ожидается, что доходы консолидированного бюджета региона в 2021 году снизятся (по сравнению с оценкой 2020 года) на 237,3 млн рублей, в том числе бюджета области - на 61,5 млн рублей.

При обсуждении проекта депутаты задали немало вопросов - в частности, предусмотрены ли средства на переобучение и трудоустройство людей, потерявших работу, количество которых в 2020 году резко возросло в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Марина Забара рассказала, что в бюджете-2021 заложено на эти цели 79,8 млн рублей - вдвое больше, чем в текущем. Эти средства позволят переквалифицировать около 1 300 жителей области.

Она также рассказала, что на обеспечение жителей области лекарственными препаратами заложено 1 млрд 600 млн рублей.

Еще один вопрос касался реконструкции исторического здания на Белинского, 8, под музейный комплекс.

«Работа была начата в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет порядка 140 млн рублей. Планируется завершить реконструкцию в 2021 году, на эти цели заложено порядка 95 млн», - рассказала Забара.

Бюджет рассмотрен в первом чтении. Некоторые его параметры будут изменяться и корректироваться в соответствии с принятием решений на федеральном уровне.

За проект бюджета проголосовали 29 депутатов, 2 высказались против, 1 воздержался.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сессия Законодательного собрания Пензенской области впервые прошла дистанционно.
2 дня назад уверяли, что никакой дистанционки https://www.penzainform.ru/news/social/2020/11/17/v_penzenskom_pravitelstve_otvetili_na_sluhi_o_massovoj_udalenke.html

Гость||

А наказы избирателей-то будут выполнять? Мильярд профицита оказывается, а до этого про дефицит лапшу вешали, типа, не на что наказы исполнять, лавки и качели не на что ставить, вот болтуны! Наобещали люлям перед выборами, а потом прикинулись бедненькими, сиротки, тьфу!

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