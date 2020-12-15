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Экономика

В 2020 году «Дамате» нарастила экспорт индейки в три раза

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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в Российской Федерации, подводит итоги экспортных поставок продукции из мяса индейки в 2020 году.

За 12 месяцев «Дамате» отправила на экспорт более 5 000 тонн изделий, нарастив объем поставок за рубеж более чем в три раза по сравнению с 2019-м.

В течение года продукция поставлялась в такие страны, как Бенин, Вьетнам, Габон, Гана, Гвинейская Республика, Гонконг, Демократическая Республика Конго, Китай, Кувейт, Либерия, ОАЭ, Экваториальная Гвинея, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Украина.

Самый большой объем - 2,5 тысячи тонн - был отправлен в Юго-Восточную Азию. В страны Западной Африки было продано свыше 1,5 тысячи тонн.

Ассортимент продукции «Дамате», реализуемой за рубежом, включает в себя анатомические части и полуфабрикаты: голень, крыло, филе бедра, филе грудки индейки. В течение уходящего года компания значительно увеличила продажи за рубеж брендированной продукции.

ГК «Дамате» начала развивать экспортное направление в 2015 году. У компании имеются разрешения на экспорт продукции в страны Европейского союза, ЕАЭС и еще в 18 стран мира, среди которых Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, страны Африки и Ближнего Востока. В 2020 году «Дамате» стала единственной компанией, получившей разрешение на экспорт в Королевство Саудовская Аравия, и начала поставлять в эту страну продукцию из индейки.

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