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Общество

В пельменях нашли патогенные бактерии и кишечную палочку

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Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии - листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Эксперты исследовали пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

В продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar были обнаружены частицы костной ткани. Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки.

В пельменях «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» - сальмонеллы.

В «Останкинских традиционных», «Стародворье», «Ложкаревъ» и «Зеленая линия» выявлена кишечная палочка.

Также в продукции 14 торговых марок содержались ингредиенты, не заявленные на маркировке. Например, соевый белок выявлен в пельменях «Тураково», мясо птицы - в продукции под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

В итоге специалисты сделали вывод, что все проверенные пельмени не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества, а значит, не могут претендовать на российский знак качества.

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