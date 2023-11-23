В пельменях нашли патогенные бактерии и кишечную палочку

Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии - листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.
Эксперты исследовали пельмени 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.
В продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar были обнаружены частицы костной ткани. Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки.
В пельменях «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» - сальмонеллы.
В «Останкинских традиционных», «Стародворье», «Ложкаревъ» и «Зеленая линия» выявлена кишечная палочка.
Также в продукции 14 торговых марок содержались ингредиенты, не заявленные на маркировке. Например, соевый белок выявлен в пельменях «Тураково», мясо птицы - в продукции под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.
В итоге специалисты сделали вывод, что все проверенные пельмени не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества, а значит, не могут претендовать на российский знак качества.
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