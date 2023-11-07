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Экономика

Пензенская область отправляет зерно в Латвию, Польшу, Германию и Иран

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С начала 2023 года из Пензенской области экспортировали 57,7 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Из региона вывозили продовольственную пшеницу - 19,7 тыс. тонн, продовольственный лен - 23 тыс. тонн, семена горчицы - 0,14 тыс. тонн, конопли - 0,01 тыс. тонн, сушеную чечевицу - 0,15 тыс. тонн, кукурузу - 0,4 тыс. тонн, подсолнечник - 0,03 тыс. тонн, гречиху - 0,07 тыс. тонн, ячмень - 12,9 тыс. тонн, вику кормовую - 0,07 тыс. тонн, горох - 1,3 тыс. тонн.

Зерно отправляли как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

В управлении перечислили страны, в которые Пензенская область экспортировала урожай.

В Латвию перевозили семена льна, пшеницу, чечевицу и горох, в Польшу - семена льна и вику кормовую, в Германию - семена горчицы. В Беларусь отправляли семена льна и конопли.

В Турцию экспортировались сушеная чечевица и гречиха, в Иран и Казахстан - пшеница, в Монголию - подсолнечник.

В Азербайджан из Пензенской области доставляли пшеницу, сушеную чечевицу, кукурузу и ячмень.

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