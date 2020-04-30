Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за I квартал

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Банк «Кузнецкий» обнародовал динамику основных статей отчета о финансовых результатах деятельности за I квартал 2020 года относительно аналогичного периода 2019-го.

Так, чистые процентные доходы снизились на 2%, или на 1,7 млн рублей; чистые комиссионные доходы увеличились на 2% (1 млн); прочие доходы возросли на 34% (3,3 млн); чистый валовый доход увеличился на 2% (2,6 млн).

По состоянию на 1 апреля доходы банка «Кузнецкий» составили 212 млн рублей, чистый процентный доход - 77 млн, чистый комиссионный доход - 52 млн, балансовая прибыль до налогообложения - 14,5 млн, чистая прибыль - 14 млн.

Активы банка на начало апреля равнялись 6,1 млрд рублей, рост - 6% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка - 672 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты более чем на 1,22 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 1,5% и составил 4,1 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов снизился на 4% и на 1 апреля равнялся 3 млрд, физических лиц - 1,1 млрд, рост - 21% к аналогичной дате 2019-го.

Объем привлеченных вкладов населения составил 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 20% и превысили сумму в 2 млрд. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 204 млн рублей.

В I квартале 2020 года банк продолжил политику наращивания высоколиквидных активов, образующих резервы ликвидности и по состоянию на 1 апреля они составили 110%, или 2 млрд рублей.

Значения нормативов на 1 апреля:

Н1.2 – 8,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%);

Н1.0 – 11,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%);

Н3 – 79,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обратил внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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