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Экономика | «Дамате» введет в оборот 3,4 тысячи гектаров залежных земель

10.03.2020|13:01
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Группа компаний «Дамате» введет в оборот 3,4 тысячи гектаров залежных земель в регионах своего присутствия в 2020 году. Из них более 2,7 тысячи гектаров компания вернет в сельхозоборот в районах Пензенской области.

Необходимость увеличения площади земель в обработке обусловлена расширением мощности проекта «Дамате» по производству мяса индейки до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Вложения компании в мероприятия составят в 2020-м около 43 млн рублей.

«Дамате» планомерно ведет работу по вводу земель сельскохозяйственного назначения на протяжении всего срока деятельности в регионе. Только за прошедший год компания ввела в оборот около 3,2 тысячи гектаров ранее не обрабатываемой пашни.

Растениеводство является одним из важных направлений деятельности «Дамате» в регионе. Земельные угодья расположены в Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском и Мокшанском районах. Общий земельный банк компании в Пензенской области сейчас составляет 43,6 тысячи гектаров, из них 32,1 тысячи используются для ведения производства.

Планируется, что лидером по объему ввода станет новая для компании территория - Пачелмский район. Здесь специалисты «Дамате» проведут корчевание древесной растительности на площади 600 гектаров.

Кроме этого, в текущем году в Нижнеломовском районе будет введено в оборот 404 га земли, в Наровчатском и Мокшанском - 728 и 745 га соответственно, в Спасском - 212, а в Колышлейском - 38.

Пензенская область занимает первые строчки рейтинга субъектов России по вводу залежных земель в оборот. Среди сельхозпроизводителей региона, которые работают с залежными угодьями, ГК «Дамате» выделяется системным подходом и эффективным использованием земельного банка. Компания применяет передовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур и демонстрирует положительную динамику в растениеводстве.

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