В регионе не будут повышать арендную плату за землю

16.12.2024 | 13:33

В Пензенской области продлено на 2025 год действие моратория на повышение арендной платы за землю.

Речь идет об участках, находящихся в собственности региона, и тех, государственная собственность на которые не разграничена. Не будет индексироваться и плата за землю, предоставленную в аренду без торгов.

Решение принято для поддержки арендаторов, пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Для граждан и юридических лиц размер платы за землю, которая определяется от кадастровой стоимости, сохранится на уровне 2023 года. Именно тогда в октябре был введен мораторий.

«Исключение составляют случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка менялась из-за изменения его характеристик», - уточнили в областном правительстве.

Также в 2025 году не будут индексироваться ставки арендной платы за государственное имущество.