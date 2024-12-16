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Экономика

В регионе не будут повышать арендную плату за землю

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В Пензенской области продлено на 2025 год действие моратория на повышение арендной платы за землю.

Речь идет об участках, находящихся в собственности региона, и тех, государственная собственность на которые не разграничена. Не будет индексироваться и плата за землю, предоставленную в аренду без торгов.

Решение принято для поддержки арендаторов, пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Для граждан и юридических лиц размер платы за землю, которая определяется от кадастровой стоимости, сохранится на уровне 2023 года. Именно тогда в октябре был введен мораторий.

«Исключение составляют случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка менялась из-за изменения его характеристик», - уточнили в областном правительстве.

Также в 2025 году не будут индексироваться ставки арендной платы за государственное имущество.

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