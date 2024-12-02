Государству вернут 96 га земли в Земетчинском и Лунинском районах

02.12.2024 | 11:40

Органы местного самоуправления в Земетчинском и Лунинском районах Пензенской области сформировали и передали в аренду земельные участки общей площадью 96 га с прудами, образованными на реках Ижмора и Ломовка. Теперь их вернут в собственность государства.

«В силу прямого указания закона такие водные объекты принадлежат государству, в связи с чем местные администрации не вправе распоряжаться участками под водоемами», - заявили в областной прокуратуре.

Надзорный орган обратился в суд. Договоры аренды земли признали недействительными, а зарегистрированные на них прав - отсутствующими.

В прокуратуре пообещали проконтролировать исполнение этих решений.

Ранее были возвращены в собственность государства почти 9 га земли в Городищенском районе. Местная администрация района также незаконно сформировала участок с прудом, образованным на реке Дерилейке, и продала коммерческой организации.