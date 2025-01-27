Расследование дела в отношении Александра Воронкова продолжается

27.01.2025 | 11:37

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Бессоновского района Александра Воронкова, не завершено, оно находится в производстве. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области Иван Свечников.

«Собираются доказательства, проводится ряд судебных экспертиз», - пояснил он.

Уголовное дело в отношении Александра Воронкова было возбуждено 23 сентября по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). Первым об этом сообщил губернатор.

«Хочу напомнить: я предупреждал, в том числе и публично, что все вопросы, связанные с его земельными делами в районе, закончатся для него плачевно. Это был выбор Александра Геннадьевича, он меня не услышал соответствующим образом», - заявил Олег Мельниченко.

Глава Бессоновского района незаконно организовал передачу 8 земельных участков в собственность подконтрольному лицу без проведения конкурсных процедур, прокомментировали в УФСБ России по Пензенской области. По версии следствия, в дальнейшем чиновник планировал переоформить их в свою пользу.

Общая площадь участков - более 4 тысяч квадратных метров, все они располагаются в Бессоновке, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Бюджету муниципального образования был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей.