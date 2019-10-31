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Экономика | «Дамате» представила свою продукцию на форуме «Россия - Африка»

31.10.2019|11:53
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На экономическом форуме, прошедшем в Сочи на полях саммита «Россия - Африка» 23 и 24 октября, группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, стала участником коллективного стенда Министерства сельского хозяйства России.

Цель форума - формирование наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африки, а также установление деловых контактов с потенциальными международными партнерами.

Компания «Дамате» представила продукцию под брендом «Индилайт». Гости выставки проявили заинтересованность в сотрудничестве по разным ассортиментным позициям. Внимание привлекла как недорогая мясо-костная продукция, так и премиальная филейная группа.

Стенд «Дамате» осмотрели министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и его заместитель, а также официальные делегации из ряда африканских стран. Особый интерес к продукции проявили представители Нигерии, Сомали, Джибути, Мали, Камеруна и Кении.

ГК «Дамате» имеет разрешение на экспорт своей продукции и опыт успешного сотрудничества с государствами Африки: Египтом, Анголой, Габоном, Бенином и Демократической Республикой Конго.

Всего же в форуме приняли участие 104 страны мира и главы 34 африканских государств. В течение двух дней гости смогли обменяться деловыми контактами и обсудить перспективы развития аграрного экспорта.

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