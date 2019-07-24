24.07.2019 | 10:23

В банке «Кузнецкий» подвели итоги финансовой деятельности за первые шесть месяцев 2019 года.

Относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы банка увеличились на 6%, или на 8,5 млн рублей; чистые комиссионные доходы снизились на 4%, или на 3,9 млн; чистый валовый доход увеличился на 2%, или на 5,2 млн.

По состоянию на 1 июля доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили 414,7 млн рублей, чистый процентный доход - 149,5 млн, чистый комиссионный - 102,8 млн, балансовая прибыль до налогообложения – 68,9 млн, чистая прибыль - 58,6 млн.

Активы банка на начало июля 2019 года равнялись 6 млрд рублей, собственный капитал – 719 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 2,4 млрд рублей. Кредитный портфель банка составил 3,9 млрд.

Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 июля достиг 2,9 млрд рублей, физических лиц - увеличился на 16% к аналогичной дате прошлого года и составил 955 млн.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 июля выразился в сумме 2,8 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 1,8 млрд.

Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 410 млн рублей.

Значения нормативов на 1 июля 2019 года составляют:

Н1.2 – 8,9% (минимальное значение, установленное Банком России, - 6,0%);

Н1.0 – 13,2% (минимальное значение, установленное Банком России, - 8,0%);

Н3 – 90,4% (минимальное значение, установленное Банком России, - 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.