21.07.2019 | 12:12

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снова ввел мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июля.

Речь идет об участках, находящихся в региональной собственности. Запрет будет действовать до 1 января 2020 года при продаже земли собственникам построек.

«Сейчас цена земельных участков, расположенных в границах города Пензы, определяется по цене двадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости участков. За исключением участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, - 6% от кадастровой стоимости.

Цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов Пензенской области, определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади, что составляет 15% от кадастровой стоимости участков. За исключением участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, - 3% от кадастровой стоимости таких земельных участков», - объяснили в пресс-службе областного правительства.

При этом уточняется, что в Самарском регионе выкупная цена составляет 50% кадастровой стоимости участка, в Кировском - 60%, в Пермском крае - 75%, в Республике Чувашии и Оренбургской области она доходит до 100%.