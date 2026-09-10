Группу курганов в Колышлейском районе внесли в федеральный реестр

Курганную группу «Родниковский 1» на окраине одноименного поселка в Колышлейском районе признали объектом культурного наследия федерального значения.

С таким статусом сведения о его границах зафиксированы в ЕГРН с учетным номером 58:12-8.12, сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Запись в реестре необходима для защиты от произвола владельцев земельных участков и расхищения «черными археологами».

Количество курганов в группе достоверно неизвестно (в соседней «Сущевке 2», например, насчитывается 8 насыпей). Предварительная датировка памятника - с III века до н. э. по XV век н. э., то есть от раннего железного века до позднего Средневековья.

Этническая принадлежность погребенных людей пока не установлена: на территории проживало множество племен, в том числе находившихся под властью Золотой Орды.

Уточнить все данные удастся только после проведения археологических раскопок.

В прошлом году памятниками федерального значения, кроме «Сущевки 2», признали курган у села Пяша в Мокшанском районе. В Шемышейском обнаружили группу из двух курганов «Янго-Пря 1», которые могли образоваться в период с III тыс. до н. э. до XV в.

В Пензы выявили многослойный памятник эпохи позднего энеолита в Железнодорожном районе (селище «Согласие 1»). Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.