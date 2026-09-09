Очередной фестиваль «Вастома» проведут в селе Лопатино

В субботу, 12 сентября, в селе Лопатино пройдет VIII Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» (0+). Праздник организуют на центральной площади.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области, торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00. А с 10:00 начнут работать интерактивные площадки, выставки-ярмарки книжной продукции и сувениров, спортивные и игровые зоны.

Кроме того, на площади организуют гастрозоны и мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

«Гости фестиваля смогут ближе познакомиться с мордовской культурой, посетив выставки «Мордва Пензенской области», «Ремесленная слобода», изделий народных художественных промыслов», - отметили в ведомстве.

На фестивале выступят творческие коллективы из Пензенской и Саратовской областей, а также Республики Мордовии.