Очередной фестиваль «Вастома» проведут в селе Лопатино

Культура

Очередной фестиваль «Вастома» проведут в селе Лопатино
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В субботу, 12 сентября, в селе Лопатино пройдет VIII Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» (0+). Праздник организуют на центральной площади.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области, торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00. А с 10:00 начнут работать интерактивные площадки, выставки-ярмарки книжной продукции и сувениров, спортивные и игровые зоны.

Кроме того, на площади организуют гастрозоны и мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

«Гости фестиваля смогут ближе познакомиться с мордовской культурой, посетив выставки «Мордва Пензенской области», «Ремесленная слобода», изделий народных художественных промыслов», - отметили в ведомстве.

На фестивале выступят творческие коллективы из Пензенской и Саратовской областей, а также Республики Мордовии.

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