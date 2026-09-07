Глава Кузнецка объяснил, почему День города отметили скромно

В минувшую субботу, 5 сентября, в Кузнецке отметили 246-летие города. На оперативном совещании 7-го числа глава муниципального образования Виктор Агафонов подвел итоги праздника.

«В этот раз масштаб был чуть скромнее, чем на фестивале «Наша кузница», и на это есть важная причина: значительные средства, в том числе и внебюджетные, мы направили на создание памятника нашим землякам - героям СВО», - написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, скульптура уже готова, в ближайшее время она прибудет в город и будет установлена в одноименном сквере.

Из-за непогоды в День города не удалось провести запланированный парад первоклассников.

«Ребята несколько дней старательно репетировали. Понимаю, как они расстроились и как переживали родители. Обязательно учтем все пожелания и в будущем проведем парад в более благоприятное время», - отметил Виктор Агафонов.