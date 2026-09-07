В Вадинском районе модернизировали зрительный зал дома культуры

В Вадинске модернизировали зрительный зал культурно-досугового центра района.

Учреждение стало одним из победителей всероссийского конкурса проектов, получило субсидию в размере 3 млн рублей и направило средства на развитие материально-технической базы.

«Уже проведен ремонт зрительного зала, заменены кресла и установлено современное освещение. Новые условия позволят сделать мероприятия более комфортными, зрелищными и содержательными», - отметили в региональном минкульте.

Дом культуры представлял на конкурс проект межрайонного фестиваля народного творчества «Ярмарка Спасов», посвященный 3 Спасам - Медовому, Яблочному и Ореховому.

«Этот фестиваль проводится с 2018 года и уже стал значимым событием в культурной жизни Пензенской области. В нем ежегодно принимают участие творческие коллективы из разных районов региона, духовенство, мастера народных ремесел, художники и поэты. В рамках фестиваля проходят выставки прикладного искусства и мастер-классы, что способствует сохранению и развитию традиционной культуры», - добавили в минкульте.