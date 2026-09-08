Опубликована полная программа Дня города в Пензе

В Пензе утвердили программу празднования Дня города (0+), который будет отмечаться в субботу, 12 сентября. Областной центр отпразднует 363-летие.
Локаций, как всегда, будет несколько, уточнили в мэрии.
Площадь имени В. И. Ленина:
- 10:00 - открытие праздника, вручение регалий почетным гражданам Пензы;
- 11:00-15:00 - большой концерт «Единство зажигает сердца» в рамках акции «Хоровод дружбы»;
- 15:00-17:00 - большой городской квиз;
- 17:00-20:00 - продолжение концерта «Единство зажигает сердца»;
- 20:00-22:00 - концертная программа с участием группы «Любэ».
Набережная реки Суры (у стелы «Росток»):
- 11:00-14:00 - городская акция «Парад оркестров»;
- 14:00-22:00 - концертная программа «Пою тебе, мой край родной»;
- 22:00 - праздничный салют.
Набережная реки Суры (амфитеатр):
- 12:00-22:00 - фестиваль уличной культуры и спорта «АРУС».
Фонтанная площадь:
- 12:00-22:00 - фестиваль угощений;
- 12:00-22:00 - «Кавер-фестиваль».
Сквер «Копилка пословиц»:
- 9:00-19:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров».
Сквер имени Дениса Давыдова:
- 10:00-19:00 - фотостена «Город счастливых людей» (самые трогательные моменты праздника);
- 10:00-15:00 - «Литературный привал»;
- 11:00-15:00 - концерт детских фольклорных коллективов «Сурские ласточки»;
- 17:00-18:00 - концерт «Музыка - улицам города».
Улица Московская:
- 9:00-20:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;
- 12:00-18:00 - выставки детского рисунка «Россия - симфония народов», «Моя родословная - история России».
Сквер им. В. Г. Белинского:
- 11:00-12:00 - спектакль Пензенского ТЮЗа «Домовенок Кузя»;
- 12:00-14:00 - большой городской диктант;
- 12:00-19:00 - выставка детского рисунка «Пенза, ты и есть моя Россия!»;
- 14:00 - фестиваль театрального искусства «Вместе с Пензенским ТЮЗом»;
- 15:00-17:00 - общегородская акция «Пензенская ласточка».
Сквер Славы:
- 11:00-22:00 - фестиваль угощений.
Сквер 40-летия Победы:
- 16:00-22:00 - большой праздничный концерт «Поем тебе, город труда!»;
- 22:00 - фейерверочный показ.