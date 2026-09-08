Опубликована полная программа Дня города в Пензе

В Пензе утвердили программу празднования Дня города (0+), который будет отмечаться в субботу, 12 сентября. Областной центр отпразднует 363-летие.

Локаций, как всегда, будет несколько, уточнили в мэрии.

Площадь имени В. И. Ленина:

- 10:00 - открытие праздника, вручение регалий почетным гражданам Пензы;

- 11:00-15:00 - большой концерт «Единство зажигает сердца» в рамках акции «Хоровод дружбы»;

- 15:00-17:00 - большой городской квиз;

- 17:00-20:00 - продолжение концерта «Единство зажигает сердца»;

- 20:00-22:00 - концертная программа с участием группы «Любэ».

Набережная реки Суры (у стелы «Росток»):

- 11:00-14:00 - городская акция «Парад оркестров»;

- 14:00-22:00 - концертная программа «Пою тебе, мой край родной»;

- 22:00 - праздничный салют.

Набережная реки Суры (амфитеатр):

- 12:00-22:00 - фестиваль уличной культуры и спорта «АРУС».

Фонтанная площадь:

- 12:00-22:00 - фестиваль угощений;

- 12:00-22:00 - «Кавер-фестиваль».

Сквер «Копилка пословиц»:

- 9:00-19:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров».

Сквер имени Дениса Давыдова:

- 10:00-19:00 - фотостена «Город счастливых людей» (самые трогательные моменты праздника);

- 10:00-15:00 - «Литературный привал»;

- 11:00-15:00 - концерт детских фольклорных коллективов «Сурские ласточки»;

- 17:00-18:00 - концерт «Музыка - улицам города».

Улица Московская:

- 9:00-20:00 - фестиваль народных промыслов «Город мастеров»;

- 12:00-18:00 - выставки детского рисунка «Россия - симфония народов», «Моя родословная - история России».

Сквер им. В. Г. Белинского:

- 11:00-12:00 - спектакль Пензенского ТЮЗа «Домовенок Кузя»;

- 12:00-14:00 - большой городской диктант;

- 12:00-19:00 - выставка детского рисунка «Пенза, ты и есть моя Россия!»;

- 14:00 - фестиваль театрального искусства «Вместе с Пензенским ТЮЗом»;

- 15:00-17:00 - общегородская акция «Пензенская ласточка».

Сквер Славы:

- 11:00-22:00 - фестиваль угощений.

Сквер 40-летия Победы:

- 16:00-22:00 - большой праздничный концерт «Поем тебе, город труда!»;

- 22:00 - фейерверочный показ.