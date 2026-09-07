На набережной в Пензе пройдет фестиваль уличной культуры и спорта

В субботу, 12 сентября, в День города, на набережной Суры в Пензе пройдет фестиваль уличной культуры и спорта «АРУС» (0+). По данным портала госзакупок, за его организацию планируется заплатить 380 000 рублей.

Концепция фестиваля предполагает цепочку сменяющих друг друга спортивных, танцевальных и развлекательных мероприятий, которые будут проводиться с 12:00 до 22:00.

В скейтпарке состоятся любительские экстремальные соревнования (контест) по фристайлу BMX, трюковому самокату и скейтбордингу. Предусмотрены также турнир по паркуру и выступления школ современного танца (хип-хоп).

Гостям не дадут скучать диджеи - приглашены 10 человек из Пензы и Санкт-Петербурга, которые порадуют посетителей электронной музыкой.

Кроме того, за настроение на набережной будет отвечать местная инди-рок-группа «Прячемся!!!».

Горожане смогут в реальном времени проследить за созданием арт-объектов в рамках граффити-джема. Будут работать художники не только из Пензы, но и из Саратова и Москвы. Для них подготовят 40 баллончиков краски.

В рамках блока «Едабитва желающие примут участие в юмористическом соревновании по скоростному поеданию стрит-фуда.

На улице Урицкого (до пересечения с Максима Горького) весь день (с 12:00 до 22:00) будет проходить выставка автомототехники.

Как уже сообщалось, в 22:00 на набережной начнется салют в честь Дня города. Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.