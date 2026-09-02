День города в Кузнецке: программа праздника, перекрытие

В субботу, 5 сентября, кузнечане отметят День города (0+). В этом году второму по величине населенному пункту региона исполнится 246 лет.

Программу торжеств обнародовал в соцсетях глава Кузнецка Виктор Агафонов.

Праздник начнется в 10:00 на центральной площади, где пройдет презентация учреждений дополнительного образования.

На 13:00 запланировано открытие городской Доски почета, торжественное занесение имен и награждение волонтеров специальной военной операции.

В 18:00 стартует большая программа: награждение одиннадцатиклассников - победителей олимпиад, парад первоклассников, выступления лучших творческих коллективов и чемпиона мира по баяну, основателя группы «Баян-Микс» Дмитрия Храмкова.

День города завершится праздничным фейерверком в 21:30.

В администрации Кузнецка предупредили, что с 19:00 до 21:30 будет перекрыто движение по участку улицы Стекловской - от дома № 89 до Ленина.