В Кузнецке проведут археологические работы

В Кузнецке пройдут археологические работы, сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Ведомство предоставило археологу право на земляные работы, цель которых - выявить объекты археологического наследия, уточнить сведения о них и позаботиться о сохранности.

Планируется, что работы будут проводить до 18 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Пачелмском районе пройдут археологические разведки. Разрешение выдали 6 августа, оно действует в течение года.

Разведка необходима перед строительством, чтобы выявить объекты археологического наследия и принять меры к обеспечению их сохранности.