В Кузнецке проведут археологические работы

В Кузнецке пройдут археологические работы, сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.
Ведомство предоставило археологу право на земляные работы, цель которых - выявить объекты археологического наследия, уточнить сведения о них и позаботиться о сохранности.
Планируется, что работы будут проводить до 18 июля 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Пачелмском районе пройдут археологические разведки. Разрешение выдали 6 августа, оно действует в течение года.
Разведка необходима перед строительством, чтобы выявить объекты археологического наследия и принять меры к обеспечению их сохранности.