В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

Культура

В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому
Печать
Max

Во вторник, 2 сентября, на территории Пензенского артиллерийского инженерного института открыли памятник Александру Невскому.

В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

Выдающийся русский полководец, причисленный к лику святых, считается покровителем русского воинства.

Бюст создал пензенский скульптор Владимир Трулов, являющийся автором серии работ на военную тематику. Иеромонах Дорофей совершил чин освящения композиции.

В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

«Скульптура дополнила сложившийся духовный облик территории. С 1999 года в ПАИИ действует церковь благоверного князя Александра Невского, освященная Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II», - отметили в региональном правительстве.

В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

Кроме того, в парке «Патриот» у Вечного огня заложили капсулу памяти с посланием ветеранов Великой Отечественной войны. Вскрыть ее необходимо в день 100-летия Победы - 9 мая 2045 года.

В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
памятник скульптура бюст
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!