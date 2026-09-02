В Пензе открыли памятник полководцу Александру Невскому

Во вторник, 2 сентября, на территории Пензенского артиллерийского инженерного института открыли памятник Александру Невскому.

Выдающийся русский полководец, причисленный к лику святых, считается покровителем русского воинства.

Бюст создал пензенский скульптор Владимир Трулов, являющийся автором серии работ на военную тематику. Иеромонах Дорофей совершил чин освящения композиции.

«Скульптура дополнила сложившийся духовный облик территории. С 1999 года в ПАИИ действует церковь благоверного князя Александра Невского, освященная Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II», - отметили в региональном правительстве.

Кроме того, в парке «Патриот» у Вечного огня заложили капсулу памяти с посланием ветеранов Великой Отечественной войны. Вскрыть ее необходимо в день 100-летия Победы - 9 мая 2045 года.