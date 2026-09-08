На улице Токарной в Пензе появится мурал, посвященный Куприну

В Пензе идет работа над муралом, который посвящен русскому писателю А. И. Куприну, сообщили в понедельник, 7 сентября, в региональном министерстве культуры и туризма.

Масштабное изображение высотой 4,5 м появится на фасаде библиотеки № 7 имени А. И. Куприна на улице Токарной.

«Дата выбрана не случайно: 7 сентября исполняется 156 лет со дня рождения Куприна, который появился на свет в 1870 году в Наровчате Пензенской губернии, поэтому мурал станет своеобразным подарком ко дню рождения знаменитого земляка», - пояснили в министерстве.

Завершить работы планируют в середине сентября.

Ранее сообщалось, что в библиотеке имени Куприна проходит капитальный ремонт, на обновление учреждения направили 16 938 200 рублей. Здание закрыли в марте этого года. Предполагается, что свои двери библиотека вновь распахнет этой осенью.