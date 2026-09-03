Опубликована программа Купринского литературного праздника

Министерство культуры и туризма Пензенской области обнародовало программу Купринского литературного праздника (0+), который пройдет в Наровчате в субботу, 5 сентября.

Мероприятия начнутся в 13:00 с возложения цветов к памятнику Александру Куприну. На 13:30 намечено торжественное открытие праздника в Центре культурного развития Наровчатского района. Там же состоится награждение лауреатов 27-го Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет» и концерт.

Планируется работа интерактивных площадок. В фойе центра развернут «Библиокруг «Друзья Куприна», а в малом зале пройдет «Купринский урок». Начало мероприятий в 13:00.

В 14:30 в выставочном зале музея А. И. Куприна откроется выставка «Простая, доверчивая, легкая и сердечная». Дружба П. Е. Щербова и А. И. Куприна».

В музее Куприна пройдет театрализованная экскурсия. Также в программе пешеходные маршруты, мастер-классы.

Рядом с Центром культурного развития устроят «Яблочную аллею», где гостям праздника предложат попробовать блюда из яблок, приготовленные по старинным рецептам. Там же развернется выставка-продажа изделий народных умельцев.