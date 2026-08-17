Археологи проведут разведки в Пачелмском районе

Культура

Археологи проведут разведки в Пачелмском районе
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В Пачелмском районе специалисты проведут археологические разведки. Соответствующее разрешение выдано региональным министерством по охране памятников истории и культуры.

Речь идет о локальных земляных работах.

«Разведки проводятся в целях выявления объектов археологического наследия и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности и являются обязательными перед проведением строительных работ», - пояснили в министерстве.

Разрешение, выданное 6 августа, действует в течение года.

В июле археологи получили аналогичное разрешение на раскопки в поселке Башмаково. В июне стало известно о планируемой разведке древнего городища в Наровчатском районе.

В апреле исследователи приступили к изучению объектов в Пензенском районе, в марте стартовали поиски в Никольском.

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