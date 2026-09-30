При реставрации старинного дома на Тамбовской не нашли нарушений

В Пензе проверили, как идет реставрация объекта культурного наследия регионального значения на улице Тамбовской, 21. Речь о здании, зарегистрированном в реестре под названием «Дом жилой».

Подрядчик получил разрешение на ремонт этим летом. В планах - восстановление облика фасадов, устройство отмостки вокруг здания, замена внутренней отделки стен, потолков, оконных и дверных откосов и другие работы.

Ход реставрации проверили сотрудники регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

«Нарушения в сфере охраны объектов культурного наследия не выявлены. Работы проводятся по согласованной научно-проектной документации», - отчитались в ведомстве.

Дом построен в XIX веке. Это прямоугольное одноэтажное кирпичное здание с полуподвалом. В архитектуре прослеживаются черты русского зодчества и классицизма.

Объект культурного наследия не используется с 2011 года, в 2020-м его состояние было признано неудовлетворительным, доступ ограничили. В 2022-м стало известно, что дом приобретен инвестором, заинтересованным в его воссоздании.