Археологи проведут разведки в поселке Башмаково

Культура

Археологи проведут разведки в поселке Башмаково
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В поселке Башмаково специалисты проведут археологические разведки. Соответствующее разрешение выдано региональным министерством по охране памятников истории и культуры.

Речь идет о локальных земляных работах.

«Разведки проводятся в целях выявления объектов археологического наследия и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности и являются обязательными перед проведением строительных работ», - пояснили в министерстве.

Разрешение действует в период с 23 июня 2026 года по 25 мая 2027-го.

В июне сообщалось, что археологи также разведают древнее городище в Наровчатском районе. В апреле исследователи приступили к изучению объектов в Пензенском районе, в марте стало известно о начале раскопок в Никольском.

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