В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»

Культура

В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»
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Керамические рельефы, украшавшие летнее «Кафе на Рождественской» на улице Московской в Пензе, перенесены в здание филармонии, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что их в 1990 году создала группа мастеров-керамистов: Борис Нестеров, Александр Полукаров, Алексей Милеков, Федор Платов и Наталья Солодкова.

В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»

«Кавалеры и барышни, гостеприимный трактирщик и бравый городовой, дети, птицы и домашние животные - все арт-объекты получились яркими, узнаваемыми и очень позитивными», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»

Однако со временем рельефы разрушились, и несколько лет назад их сняли и передали на хранение художникам.

В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»

«Ко мне поступали обращения от обеспокоенных земляков, которые боялись, что город навсегда потерял арт-объекты, придававшие Пензе узнаваемость. По моему поручению для отреставрированных рельефов подобрали новое место - Пензенскую областную филармонию», - сообщил губернатор.

Так как филармония - одно из самых крупных учреждений культуры региона, керамику теперь смогут увидеть тысячи людей.

В филармонии разместили рельефы, украшавшие «Кафе на Рождественской»

«Считаю, что новые поколения тоже должны познакомиться с «жителями» старинной улицы Рождественской», - заключил Олег Мельниченко.

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архитектура арт-объект филармония
 
 
 
 
 

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