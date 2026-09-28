В Нижнем Ломове установят памятник защитникам Отечества

Культура

В Нижнем Ломове установят памятник защитникам Отечества
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В Нижнем Ломове появится памятник защитникам Отечества, его установят на улице Луначарского в 2027 году.

Электронный аукцион на изготовление и монтаж архитектурного сооружения проходил на портале госзакупок в сентябре, сейчас подводятся его итоги. Начальная (максимальная) стоимость - 4 120 466 рублей.

В Нижнем Ломове установят памятник защитникам Отечества

Предполагается создать обелиск в виде стелы высотой около 6 метров с основанием из армированного бетона, облицованного декоративным кирпичом и обрамленного гранитом в нижней части.

С фасадной стороны должны быть барельеф (выступающее изображение) толщиной 30 см в виде солдата и плита с текстом.

В Нижнем Ломове установят памятник защитникам Отечества

Окончательный вариант внешнего вида объекта будет оговариваться непосредственно с изготовителем.

Памятник должен быть установлен до конца следующего года, уточняется на портале госзакупок.

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