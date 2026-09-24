На улице Московской открыли арт-объект с афоризмами Ключевского

В четверг, 24 сентября, на улице Московской в Пензе торжественно открыли арт-объект с афоризмами Ключевского. Скульптуру в виде монументального кресла-скамьи на гранитном основании установили на место приствольного круга между домами № 3 и 9.

Создание объекта приурочили к 185-летию со дня рождения великого земляка - выдающегося русского историка Василия Ключевского.

Основной деталью композиции стали 12 его афоризмов, считающихся наиболее значимыми. Их разместят на спинке кресла: 6 будут обращены во внутренний контур, 6 - во внешний.

Среди цитат такие:

- «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир»;

- «Талант - искра Божия, которой человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим пожаром путь другим»;

- «В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их»;

- «Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь»;

- «Высшая степень искусства говорить - уменье молчать»;

- «Бездарные люди - обыкновенно самые требовательные критики».

Нашлось место и для абашевской игрушки - ее разместили на спинке кресла-скамьи.

«Художественное решение выполнено в стиле интеллектуального постмодернизма с элементами классицизма, ампира и модерна. В оформлении ряда элементов заложена отсылка к числу 5 - в знак признания значимости фундаментального труда ученого «Курс русской истории», состоящего из 5 частей», - отметили ранее в мэрии.

Автор работы - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, создавший «Кентавра» для Фонтанной площади. За арт-объект заплатили 2 561 000 рублей.