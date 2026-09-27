Утверждены границы городища в Сосновоборском районе

Региональное министерство по охране памятников истории и культуры утвердило границы и режим использования территории городища Ош-Пандо в Сосновоборском районе (2,5 км от села Нижний Катмис).

Приказ размещен на сайте ведомства. Он устанавливает правовую защиту археологического памятника от разрушения.

Документ разрешает проведение археологические изысканий в очерченных координатами пределах и земляных работ, нацеленных на сохранение объекта археологического наследия.

Запрещены любое капитальное строительство, прокладка дорог, трубопроводов и прочие виды использования, которые могут повредить культурный слой

Городище состоит в реестре памятников археологии федерального значения с 1960 года. Оно датируется XIII–XIV вв.

В июне 2026-го при раскопках здесь нашли фрагменты красно-коричневой гончарной посуды и мордовской лепной керамики. Это позволило углубить датировку до XI в.