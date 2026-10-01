В Пензе пройдет конкурс проекта «Таланты России»

14 ноября в Пензе в центре культуры и досуга на улице Ленина состоится открытый квалификационный конкурс проекта «Таланты России».

В новом сезоне он проходит под девизом «Помним прошлое, создаем будущее!» и посвящен сохранению исторической памяти, сообщили в областном министерстве образования.

К участию приглашаются воспитанники ДШИ, домов культуры, общеобразовательных школ и творческих объединений. Возраст не ограничен.

Прием заявок открыт до 9 ноября. С Положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Проект «Таланты России» существует с 2014 года. «Конкурс охватывает хореографическое, вокальное, инструментальное, театральное и цирковое искусство. Участников оценивает жюри, в состав которого входят профессора и доценты ведущих профильных учебных заведений, заслуженные и народные артисты России», - добавили в минобре.