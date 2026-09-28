От пензенцев ждут инициатив по поводу новых арт-объектов

В Пензе решено проработать вопрос создания новых арт-объектов с учетом мнения горожан. Такое поручение на совещании в понедельник, 28 сентября, дал глава областного центра Олег Денисов.

«Свои инициативы пензенцы могут присылать на почту uk-pr@mail.ru», - уточнили в мэрии.

Так, будут учтены пожелания жителей по поводу мест установки миниатюрных скульптур «добряков». 10 бронзовых фигурок уже связали различные достопримечательности города, проект решили дополнить.

По словам начальника управления культуры Анны Нестеровой, в течение 2 недель у этих арт-объектов появятся информационные таблички с QR-кодом, чтобы желающие могли подробнее узнать о скульптурах и исторической привязке к тому или иному месту.

На поддержку этого и новых культурных проектов будут направляться средства, получаемые от туристического налога, отметил Олег Денисов.

24 сентября на улице Московской в Пензе торжественно открыли арт-объект с афоризмами Ключевского. Скульптуру в виде монументального кресла-скамьи на гранитном основании установили на место приствольного круга между домами № 3 и 9.

Автор работы - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, создавший «Кентавра» для Фонтанной площади. За работу заплатили 2 561 000 рублей.