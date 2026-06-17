В Наровчатском районе археологи разведают древнее городище

Культура

В Наровчатском районе археологи разведают древнее городище
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В Наровчатском районе будут проводиться археологические раскопки. Специалисты предоставили открытый лист (разрешение) в региональное министерство по охране памятников истории и культуры.

Работы запланированы на объекте археологического наследия федерального значения - Наровчатском городище. Целью ставится изучение культурных слоев и разработка мер по обеспечению их сохранности.

Наровчатское городище состоит под охраной государства с 1974 года. В 2025-м министерство по охране памятников утвердило его границы.

В апреле исследователи приступили к разведке в Пензенском районе. Поиск объектов археологического наследия продлится 31 декабря.

В марте стало известно о начале раскопок в Никольском районе. Они продолжатся также до конца года.

А в Лопатинском районе новый объект - поселение «Хутор Петинский» - нашли в ноябре 2025-го. После полного обследования его датировали XVII - началом XX века.

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