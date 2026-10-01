В поселке Лунино появится современный кинозал

Культура

В поселке Лунино появится современный кинозал
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В библиотечно-досуговом центре «Лунино-1» (ул. Мичурина, 43а) оборудуют современный кинозал. На модернизацию направят грант, выигранный на конкурсе Фонда кино, уточнили в областном правительстве.

На эти деньги закупят мощный цифровой проектор, широкий экран, профессиональную акустическую систему и новые кресла для зрителей.

Кроме того, учреждение получит доступ к единой цифровой платформе - хранилищу современных российских фильмов.

«Появление собственного кинозала - это не просто техническое оснащение помещения, а создание нового культурного пространства, где семьи смогут проводить время вместе, а молодежь – приобщаться к современному кинематографу. Для малых населенных пунктов такие проекты имеют особое значение: они помогают сохранить и развить культурную среду на местах, делая жизнь в районе более комфортной и интересной», – отметила директор БДЦ Екатерина Волшенкова.

Кинозал планируют открыть в декабре 2026 года.

В начале сентября стало известно об обновлении оборудования в лунинском районном ДК (Юбилейная, 2). Учреждение получило федеральную субсидию, представив на конкурс проектов фестиваль народного творчества «Екатерина».

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