В Никольском районе будут искать объекты археологического наследия

На территории Никольского района Пензенской области пройдут археологические работы. Об этом региональное министерство по охране памятников истории и культуры сообщило во вторник, 10 марта.

Ведомство получило разрешение на проведение разведок с локальными земляными работами.

Это необходимо для выявления объектов археологического наследия и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, пояснили в министерстве.

Выполнять раскопки можно до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что в Лопатинском районе выявили новый объект - поселение «Хутор Петинский». После полного обследования его датировали XVII - началом XX века. Специалисты установили границы объекта и составили топографический план.

На территории поселения теперь запрещено возводить капитальные сооружения и проводить земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.