Сотрудники драмтеатра нарядили фигурку добряка-артиста

У миниатюрной бронзовой скульптуры артиста, установленной у драматического театра на улице Московской в рамках проекта «Пензяки-добряки», появились обновки - вязаные шапка и шарф.

«Сотрудники театра очень полюбили своего добряка-артиста и уже подготовили ему наряд к осенним холодам», - рассказали в учреждении.

10 бронзовых фигурок связали различные достопримечательности города.

«Гостей Литературного музея теперь встречает «пензяк-писатель», краеведческого музея - «пензяк-историк». «Пензяк-художник» поселился напротив Фонтанной площади, где выставляют свои работы пензенские живописцы. «Пензяка-астронома», как символ единственного в России деревянного планетария, и скульптуру «Пенза - город счастливых детей» установили в парке Белинского. У памятника Денису Давыдову разместилась «пензенская прелестница», воплотившая образ дворянки XIX века», - рассказал ранее глава областного центра Олег Денисов.

Кроме того, на площади Ленина появился «пензяк-рыболов», на Московской - «пензяк-пекарь», на Оборонительном валу - «пензяк-защитник».

В ближайшее время у арт-объектов смонтируют информационные таблички с QR-кодом, чтобы желающие могли подробнее узнать о скульптурах и исторической привязке к тому или иному месту.

Проект решили дополнить. От горожан ждут инициатив по поводу мест установки новых фигурок.