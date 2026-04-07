В Пензенском районе будут искать объекты археологического наследия

В 2026 году в Пензенском районе проведут археологические полевые работы. Соответствующее разрешение было выдано Министерством культуры РФ.

Специалисты приступят к раскопкам с 9 апреля и смогут трудиться до 31 декабря.

Такие работы называются разведкой, их цель - выявление объектов археологического наследия, уточнение сведений и планирование мероприятий по обеспечению их сохранности, уточнили в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ранее стало известно, что в Лопатинском районе выявили новый объект - поселение «Хутор Петинский». После полного обследования его датировали XVII - началом XX века. Специалисты установили границы объекта и составили топографический план.

На территории поселения теперь запрещено возводить капитальные сооружения и проводить земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.