Утверждены границы исторического здания на ул. Ленина в Кузнецке

Культура

Утверждены границы исторического здания на ул. Ленина в Кузнецке
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Региональное министерство по охране памятников истории и культуры утвердило границы объекта культурного наследия в Кузнецке.

Речь идет о здании реального училища на улице Ленина, 267, в котором сейчас располагается гимназия № 1.

Трехэтажное строение возводилось с 1908 года и в 1909-м открылось для учеников. Автор проекта - казанский архитектор С. В. Бечко-Друзин.

Для объекта выбран стиль эклектики. Формы здания симметричны, фасад украшают центральный большой ризалит и два малых боковых, также имеются аттики с башенками.

Именно здесь 25 января 1918 года было провозглашено установление в Кузнецке советской власти.

Ранее сообщалось, что в сентябре на здании гимназии установили вечернюю подсветку. Те же работы выполнили в музее Воинской Славы и художественной школе на улице Ленина.

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