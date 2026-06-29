Стала известна судьба фестивальной поляны в Малом Труеве

Фестивальную поляну, созданную в селе Малый Труев Кузнецкого района для проведения всероссийского Сабантуя, продолжат развивать. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Здесь будет все: ипподром, исторический парк, этническая деревня, которая знакомит с элементами быта народов, проживающих в Пензенской области. Будем использовать эту площадку для проведения общегородских и межмуниципальных мероприятий», - процитировала его пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что на создание поляны выделялись десятки миллионов. Так, на сумму в 28 781 088 рублей необходимо было вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение. Закупка осуществлялась администрацией Кузнецкого района.

На обеспечение праздника оборудованием направляли еще 23 938 000 рублей. Соответствующий электронный аукцион проводился ГАУК ПО «Пензаконцерт».

Затем по распоряжению председателя регионального правительства Николая Симонова на подготовку и проведение Сабантуя из казны выделили еще 24 152 000 рублей. Деньги распределили следующим образом: 13 737 000 рублей получил минспорт; 6 545 000 - минфин; 3 870 000 - минцифры. Минстрой контролировал ремонт и строительство дорог к площадке.

Кроме того, для празднования Сабантуя закупали шатры, 5 арочных металлодетекторов, 120 туалетных кабинок. Связь обеспечивали все операторы «большой четверки».