Археологи обследовали сторожевой вал в Мокшанской районе

Культура

Археологи обследовали сторожевой вал в Мокшанской районе
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В Пензенской области специалисты обследовали «Сторожевой вал 1676 - 1680 гг.» в Мокшанской районе. Объект археологического наследия федерального значения протянулся от села Пяша до села Симбухово.

Вал входил в состав Пензенской засечной черты, он был возведен для защиты рубежей государства от кочевников.

«Большая часть насыпи сохранилась до наших дней, в меньшей степени сохранился ров, проходящий по западной части насыпи вала», - сообщили региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Археологи получили актуальную информацию о техническом состоянии памятника и зафиксировали координаты поворотных точек границ его территории.

В 2020 году специалисты проводили масштабные раскопки участка вала и выяснили: внутри сохранились бревна, которые выполняли функцию арматуры, не позволяя ему расплываться.

В 2023 году в Мокшане открыли после реконструкции деревянную сторожевую башню, установленную на оборонительном валу в 1979-м. Конструкцию возводили старинным способом «в лапу» по архивным чертежам и сделали ее идентичной постройкам XVII века.

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