На подготовку площадки для Сабантуя выделили 28 млн рублей

На благоустройство площадки для проведения Всероссийского сельского Сабантуя в селе Малый Труев Кузнецкого района планируют потратить 28 781 088 рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок во вторник, 24 марта.

Необходимо вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение.

Монтажные работы нужно выполнить до 2 июня, демонтажные - до 10 июля.

Как сообщалось ранее, ХVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня. Сценарий и концертная программа готовятся совместно с делегацией из Республики Татарстан.

Пензенскую область на празднике представят ансамбль русской этнической музыки «Миряне», «Казачья застава», татарский «Былбылым» и мордовский «Лейне» из Сосновоборского района, чувашский «Асамат» из Неверкинского района.