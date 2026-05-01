На Сабантуе в Малом Труеве будет работать Wi-Fi

Связь на Всероссийском сельском Сабантуе, который пройдет в Малом Труеве Кузнецкого района 27 июня, будут обеспечивать все операторы «большой четверки», сообщили в минцифры.

Предполагается, что они развернут передвижные базовые станции в районе проведения мероприятия.

«Мы планируем не только увеличить емкость мобильной сети, но и развернуть Wi-Fi на территории проведения события. Требуется сеть, способная обслуживать большое количество устройств одновременно. Важно правильно спланировать размещение точек доступа, чтобы избежать «мертвых зон» и обеспечить равномерное покрытие. Подготовка уже идет полным ходом», - проинформировал врио министра цифрового развития и связи Пензенской области Илья Мишанин.

Сабантуй - традиционный татарский и башкирский праздник окончания весенних полевых работ. Устраиваются спортивные состязания, выступления народных коллективов, выставки и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что на благоустройство площадки для Сабантуя выделили 28 781 088 рублей. На эти средства необходимо было вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение.

На обеспечение праздника оборудованием направили еще 23 938 000 рублей. Затем по распоряжению председателя регионального правительства Николая Симонова (сейчас он временно исполняет полномочия главы кабмина) на подготовку и проведение Сабантуя из казны выделили еще 24 152 000 рублей. Деньги распределили следующим образом: 13 737 000 рублей получил минспорт; 6 545 000 - минфин; 3 870 000 - минцифры.

Позже стало известно, что для празднования Сабантуя закупят 120 туалетных кабинок.