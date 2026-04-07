На подготовку и проведение Сабантуя выделили еще 24 млн рублей

Председатель регионального правительства Николай Симонов подписал постановление о выделении средств на подготовку и проведение Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области.

В общей сложности из казны направляется 24 152 000 рублей. Деньги распределили следующим образом:

- 13 737 000 рублей получит минспорт;

- 6 545 000 рублей - минфин;

- 3 870 000 рублей - минцифры.

Как сообщалось ранее, ХVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района.

На благоустройство площадки для мероприятия планировалось потратить 28 781 088 рублей. На эти средства предполагали вырубить зеленые насаждения, проложить наружные сети водопровода и канализации, обустроить покрытие, установить ограждение, провести освещение. Закупка осуществлялась администрацией Кузнецкого района.

На обеспечение праздника оборудованием готовы выделить еще 23 938 000 рублей. Соответствующий электронный аукцион сейчас проводится ГАУК ПО «Пензаконцерт».

Сценарий и концертная программа готовятся совместно с делегацией из Республики Татарстан. Пензенскую область на празднике представят ансамбль русской этнической музыки «Миряне», «Казачья застава», татарский «Былбылым» и мордовский «Лейне» из Сосновоборского района, чувашский «Асамат» из Неверкинского района.