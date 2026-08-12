На Юбилейной площади готовятся к установке сцены для Пелагеи

В ближайшее время на Юбилейной площади в Пензе начнется установка главной сцены II Международного фолк-фестиваля «Абашевские узоры» (0+), который пройдет с 21 по 23 августа.

На этой сцене будут выступать приглашенные исполнители, уточнили в региональном минкульте. Среди них, к примеру, заслуженная артистка России Пелагея (она порадует зрителей в финале).

Также смонтируют малую сцену, «где свои номера представят пензенские коллективы», отметили в министерстве.

Кроме того, впереди - установка объектов этнодеревни, где будут представлены быт и традиции народов, населяющих Пензенскую область. Организаторы предусмотрели и другие тематические зоны: гастрономическую и хороводную площадки, лектории.

Везде в целях обеспечения безопасности разместят памятки с информацией о действиях в случае возникновения ЧС.

«На входах в фестивальную зону - со стороны улицы Суворова и со стороны киноконцертного зала «Пенза» - будут установлены рамки металлодетекторов и турникеты», - пояснили в минкульте.

Вход бесплатный. С программой фестиваля «Абашевские узоры» можно ознакомиться здесь.