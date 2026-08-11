В драмтеатре проверяют люстру перед открытием нового сезона

В Пензенском областном драматическом театре готовятся к открытию нового, 234-го сезона и, как обычно в августе, занимаются обслуживанием люстры в Большом зрительном зале.

Конструкцию весом около полутора тонн спустили с потолка, чтобы вручную промыть каждую хрустальную подвеску.

«Электрики тестируют проводку и контакты в патронах, после чего устанавливают новые лампы», - рассказали в драматическом театре.

Когда работа будет завершена, рабочие возвратят люстру на прежнее место, используя систему тросов и лебедок.

Ранее стало известно, что в августе в труппе драмтеатра появились сразу три молодых актера: 22-летняя Алиса Гойпель, 21-летний Илья Зотов и 24-летний Никита Ладанов.