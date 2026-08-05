На службу в Пензенский драмтеатр поступили 3 молодых актера

Со вторника, 4 августа, в труппе Пензенского драматического театра появилось сразу 3 молодых актера: 22-летняя Алиса Гойпель, 21-летний Илья Зотов и 24-летний Никита Ладанов.

Алиса Гойпель родилась в Усть-Илимске Иркутской области, в 2026 году с отличием окончила Казанское театральное училище имени Ш. Х. Биктемирова.

В учебных спектаклях она играла Пятачка («Винни-Пух» по А. Милну), Лену Бессольцеву («Чучело» В. Железникова), Глафиру Климовну («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского), Дуню Раскольникову («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского) и др.

Илья Зотов и Никита Ладанов родом из Пензы, оба окончили Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

Илья за годы занятий сыграл царя Аггея («Три Ивана» Ю. Кима), Херувима («Зойкина квартира» М. Булгакова), Финардо («Изобретательная влюбленная» Лопе де Веги), Мартовского зайца («Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла) и др.

Никита параллельно обучению с декабря 2021-го по июнь 2022-го работал артистом в Пензенском театре юного зрителя, где был задействован в спектаклях «Царевна Несмеяна», «Ослиная шкура», «Слова, рожденные войной».

В институте он играл Ивана-подкидыша («Три Ивана» Ю. Кима), Прохора Храпова («Васса Железнова» М. Горького), Газолина («Зойкина квартира» М. А. Булгакова), Попугая («Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла) и др.

Все новобранцы примут участие в спектакле «Формула любви» по киноповести Григория Горина, где Алиса выступит в роли помещичьей дочери Марии Гриневской, Илья - в роли молодого помещика Алексея Федяшева, а Никита - в роли потемкинского солдата, уточнили в драмтеатре.