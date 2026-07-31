У храма в Заречном установили памятник Николаю II

Культура

У храма в Заречном установили памятник Николаю II
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В Заречном на территории храма Серафима Саровского открыли памятник императору Николаю II. Бюст освятил настоятель храма иерей Виктор Сторожев, рассказали в Пензенской епархии.

У храма в Заречном установили памятник Николаю II

На церемонии присутствовали генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России, общественный деятель и телеведущий Павел Астахов, которые посодействовали установке бюста.

У храма в Заречном установили памятник Николаю II

Николай II был причислен к лику святых в чине страстотерпца в 2000 году. Это особый чин, в котором прославляют тех, кто, как Христос, с терпением и смирением перенес страдания и смерть от рук политических противников.

У храма в Заречном установили памятник Николаю II

Также на территории храма открыли памятник архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю. Его также канонизировали в 2000 году как священноисповедника. Лука Крымский считается святым покровителем врачей.

У храма в Заречном установили памятник Николаю II

Сейчас территория возле храма Серафима Саровского благоустраивается. Подрядчик укладывает плитку, асфальтирует пешеходные дорожки, монтирует навесы. Работы хотят завершить раньше срока.

Летом 2025-го в Пензе хотели установить бюст другого русского императора - Александра I. Памятник планировали разместить на Соборной площади во время IX Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле».

1 августа к зданию епархии доставили основание под скульптуру, пьедестал и сам бюст. Однако в день открытия фестиваля, 9 августа, все это исчезло с площади. Пензенцы в Сети предположили, что проблемы могли возникнуть из-за спонсора, вложившегося в создание объекта. Позднее скульптуру увидели в Засечном.

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