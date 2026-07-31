У храма в Заречном установили памятник Николаю II

В Заречном на территории храма Серафима Саровского открыли памятник императору Николаю II. Бюст освятил настоятель храма иерей Виктор Сторожев, рассказали в Пензенской епархии.

На церемонии присутствовали генеральный директор и генеральный продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России, общественный деятель и телеведущий Павел Астахов, которые посодействовали установке бюста.

Николай II был причислен к лику святых в чине страстотерпца в 2000 году. Это особый чин, в котором прославляют тех, кто, как Христос, с терпением и смирением перенес страдания и смерть от рук политических противников.

Также на территории храма открыли памятник архиепископу Луке Крымскому - хирургу, ученому, духовному писателю. Его также канонизировали в 2000 году как священноисповедника. Лука Крымский считается святым покровителем врачей.

Сейчас территория возле храма Серафима Саровского благоустраивается. Подрядчик укладывает плитку, асфальтирует пешеходные дорожки, монтирует навесы. Работы хотят завершить раньше срока.

Летом 2025-го в Пензе хотели установить бюст другого русского императора - Александра I. Памятник планировали разместить на Соборной площади во время IX Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле».

1 августа к зданию епархии доставили основание под скульптуру, пьедестал и сам бюст. Однако в день открытия фестиваля, 9 августа, все это исчезло с площади. Пензенцы в Сети предположили, что проблемы могли возникнуть из-за спонсора, вложившегося в создание объекта. Позднее скульптуру увидели в Засечном.