Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

На всероссийский Сабантуй, который прошел 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района, съехались 55 000 гостей из 38 регионов страны. Такой итог подвели в региональном правительстве.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Татарстана.

«Сабантуй не только для татар - он для всех. Считаю, что сегодняшний праздник очень удался», - отметил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На Сабантуе покорили новую гастрономическую высоту, приготовив тонну азу по‑татарски - примерно 4 000 порций. Предыдущий рекорд - 857 кг (3 414 порций).

В финале праздника прошли состязания по конному спорту. В них приняли участие мастера верховой езды из 10 регионов, лучшим стал Николай Пыркин из Чувашии.

Любители единоборств посетили турнир по национальной борьбе корэш, где не было равных Раилю Нургалиеву (Татарстан).

Переходящий символ праздника - статуэтка крылатого коня Тулпар Ата - уехал в Оренбуржье, где пройдет следующий всероссийский Сабантуй.