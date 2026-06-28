Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

Культура

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов
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На всероссийский Сабантуй, который прошел 27 июня в селе Малый Труев Кузнецкого района, съехались 55 000 гостей из 38 регионов страны. Такой итог подвели в региональном правительстве.

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

В торжественном открытии мероприятия приняли участие около 800 артистов из Пензенской области и Татарстана.

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

«Сабантуй не только для татар - он для всех. Считаю, что сегодняшний праздник очень удался», - отметил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

На Сабантуе покорили новую гастрономическую высоту, приготовив тонну азу по‑татарски - примерно 4 000 порций. Предыдущий рекорд - 857 кг (3 414 порций).

В финале праздника прошли состязания по конному спорту. В них приняли участие мастера верховой езды из 10 регионов, лучшим стал Николай Пыркин из Чувашии.

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

Любители единоборств посетили турнир по национальной борьбе корэш, где не было равных Раилю Нургалиеву (Татарстан).

Сабантуй в Кузнецком районе объединил гостей из 38 регионов

Переходящий символ праздника - статуэтка крылатого коня Тулпар Ата - уехал в Оренбуржье, где пройдет следующий всероссийский Сабантуй.

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