День города: Пенза готовится к зеркальной дате

Культура

День города: Пенза готовится к зеркальной дате
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В этом году в Пензе отметят зеркальную дату - 363 года с момента образования города. О подготовке к празднику глава областного центра Олег Денисов рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 6 августа.

Он уточнил, что торжества, скорее всего, будут проходить на протяжении двух дней, но основной станет суббота, 12 сентября. Локаций, как всегда, предусмотрят много: площадь Ленина, скверы, парки.

По традиции в День города состоится вручение регалий новым почетным гражданам Пензы - решения о присвоении званий гордума уже приняла. Как обычно, на центральные улицы пригласят ремесленников.

Подробную программу и все нюансы обнародуют ближе к дате.

«Я убежден, что наши жители этот праздник заслужили», - подчеркнул Олег Денисов.

Он отметил: с каждым годом культура поведения участников подобных мероприятий становится лучше. «Намного меньше затоптанных цветников, выброшенного в неположенных местах мусора. Поэтому праздник мы проведем. Я думаю, всем будет интересно, всем будет вкусно и вообще все будет здорово», - заключил чиновник.

Ранее стало известно, что 12 сентября на Юбилейной площади в Пензе для горожан выступит группа «Любэ».

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